Две награды

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Подведены итоги конкурса «Лучший материал о почте» за 2019 год среди журналистов печатных и электронных СМИ, организованный РУП «Белпочта». Жюри оценивало поступившие материалы по следующим критериям: актуальность и общественная значимость рассматриваемой темы, информационная насыщенность, уровень компетентности автора по озвученной теме, оригинальность подачи, авторский стиль. Журналисты «Навін Камянеччыны» оказались в списке дипломантов. Ответственный секретарь газеты Анастасия Нарейко за материал “АПС, дзе заўсёды шматлюдна…” заслужила диплом в номинации «За верность почтовой теме», а бывшая сотрудница районки Варвара Гриб – за статью «Посткроссинг: весь мир в твоем почтовом ящике» в номинации «За популяризацию деятельности РУП Белпочта». Поздравляем коллег с наградами!