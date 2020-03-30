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Две награды

30.03.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Подведены итоги конкурса «Лучший материал о почте» за 2019 год среди журналистов печатных и электронных СМИ, организованный РУП «Белпочта». Жюри оценивало поступившие материалы по следующим критериям: актуальность и общественная значимость рассматриваемой темы, информационная насыщенность, уровень компетентности автора по озвученной теме, оригинальность подачи, авторский стиль. Журналисты «Навін Камянеччыны» оказались в списке дипломантов. Ответственный секретарь газеты Анастасия Нарейко за материал “АПС, дзе заўсёды шматлюдна…” заслужила диплом в номинации «За верность почтовой теме», а бывшая сотрудница районки Варвара Гриб – за статью «Посткроссинг: весь мир в твоем почтовом ящике» в номинации «За популяризацию деятельности РУП Белпочта». Поздравляем коллег с наградами!

Две награды

Author: Редактор сайта

Две награды

Редактор сайта

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Подведены итоги конкурса «Лучший материал о почте» за 2019 год среди журналистов печатных и электронных Сообщение Две награды появились сначала на Информационный...
 
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