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Память сердца

30.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Память сердца

Война застала студента Хлопицкого в г. Минске, когда он сдал экзамены на 3 курс на биофаке БГУ. 12 июля 1941 года был призван в армию и по окончании военно-политического училища в г. Свердловске политруком роты прибыл на Калининградский фронт. Участвуя в Курской битве, был ранен. Принимал участие в освобождении Украины, в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Болгарии и Югославии, в Будапештской битве.

День Победы Леонид Иванович встретил в столице Австрии – в Вене. Награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Уволился в запас в 1953 году в звании майора.

Леонид Хлопицкий работал учителем в Липской и завучем в Радеевской школах, с 1971 по 1983-й – директором Коммунаровской школы-интерната и средней школы.
В 1966 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия В.И. Ленина, в 1985 году – нагрудным знаком «Выдатнiк народнай асветы». Среди наград – грамота Верховного Совета БССР, Почетная грамота Министерства просвещения БССР, юбилейные медали и грамоты районных и областных органов.

Милитина Хлопицкая родилась в 1921 году в деревне Дуравичи. Здесь ее застала война. Оказавшись на оккупированной территории, девушка выполняла задания подпольной организации. В 1943 году она была арестована и эшелоном отправлена в Германию на принудительные работы, но на станции Молодечно совершила побег, добралась до Кличевского района.

До прихода Красной Армии Милитина Хлопицкая – боец партизанского отряда им. 25 лет Октября. После войны работала учителем русского языка и литературы в Липской, Радеевской и с 1971 года в Коммунаровской школах. Милитина Николаевна была одним из ведущих языковедов в школе, награждена орденом Отечественной войны II степени.

Наталья МАНИНА, Коммунаровская сельская библиотека

 
Теги: Минск
 
 
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Война застала студента Хлопицкого в г. Минске, когда он сдал экзамены на 3 курс на биофаке БГУ. 12 июля 1941 года был призван в...
 
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