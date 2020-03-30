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Обнаружить условного противника. В ВС Беларуси продолжается комплексная проверка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Найти и обезвредить. Военнослужащие 6-й гвардейской механизированной бригады приступили к выполнению задач в рамках проверки белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полевую выучку гвардейцы совершенствуют на 230-м общевойсковом полигоне. Одна из задач батальона – обнаружение диверсионно-разведывательных групп условного противника в полосе ответственности.
Большой объем работы возложен на штаб батальона и командиров подразделений. В зоне их ответственности сбор и анализ информации.
Максим Вольвович, командир батальона:
Во время полевого выхода батальон выполняет задачи, исходя из сложившейся обстановки.
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Новости Беларуси. Найти и обезвредить. Военнослужащие 6-й гвардейской механизированной бригады приступили к выполнению задач в рамках проверки белорусской...
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