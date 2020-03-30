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Солдат, педагог, журналист

30.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Солдат, педагог, журналист

Василий Григорьевич Павлов родился 7 февраля 1920 года в деревне Ползухи Горецкого района Могилевской области.

После окончания школы поступил в Оршанский пединститут на исторический факультет, но закончить учебу помешала война. В 1941 году окончил курсы младших политруков, был отправлен на фронт.

С июля 1941 года по январь 1942-го Василий Павлов принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в должности секретаря бюро ВЛКСМ. С января по ноябрь 1942 года воевал на Южном фронте, был политруком роты и секретарем бюро ВЛКСМ. С ноября 1942 по декабрь 1943-го участвовал в боях на Северо-Кавказском фронте в должности помощника начальника политотдела по комсомолу, а с декабря 1943-го по май 1945-го – в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте.

В годы войны Василий Гри-горьевич награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.

После демобилизации в 1946 году семья Павловых переехала в Буда-Кошелевский район. Василий Григорьевич работал директором Потаповской, затем Дуравичской школ, учителем истории вплоть до выхода на пенсию. А супруга, Мария Антоновна, преподавала русский язык и литературу. Оба заочно закончили Гомельский государственный педагогический институт имени В.П. Чкалова.

Ветеран войны Василий Павлов руководил кружком политпросвещения среди коммунистов совхоза «Дубовицкий», был активным лектором районного товарищества «Знание», внештатным корреспондентом районной газеты «Авангард». За плодотворную пропагандистскую и воспитательную работу среди населения награжден Почетной грамотой Гомельского обкома партии, Почетной грамотой Министерства просвещения БССР в 1975 году.

Супруги Павловы награждены медалями «Ветеран труда» за добросовестный труд в области народного образования. Вырастили четверых детей, которые продолжили их дело, избрав профессию учителя.

Тамара СЫРЦОВА, Дуравичская сельская библиотека

 
 
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Василий Григорьевич Павлов родился 7 февраля 1920 года в деревне Ползухи Горецкого района Могилевской области. После окончания школы поступил в...
 
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