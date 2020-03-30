Цель профилактических рейдов – не допустить пожаров

Источник материала: Газета Авангард

Работники лесхоза и РОЧС совместно с представителем «Авангарда» отправились в профилактический рейд по выжиганию сухой растительности и предупреждению пожаров в экосистемах.











Ежегодно с наступлением весны службе МЧС приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы и, как следствие, увеличением количества пожаров. В этот раз представители лесного хозяйства и РОЧС побывали в садовых товариществах, граничащих с лесным фондом, чтобы проверить, как там обстоят дела с противопожарной безопасностью.













В ходе рейда с хозяевами дачных участков провели разъяснительные беседы и вручили памятки по правилам обеспечения безопасности и полезными советами от МЧС.













К слову, меры безопасности при облагораживании дачных участков очень просты. Прошлогодние листья, сухую траву и прочий мусор нужно сгрести в кучи и сжечь. Но делать это следует только в безветренную погоду, к тому же место костра необходимо окопать. Постоянно следите за огнем, держите под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. Разводить костер можно на расстоянии не менее 10 м от строений и 20 м от леса, 30 м от скирд сена или соломы, а после окончания сжигания мусора кострище необходимо тщательно затушить.













Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора