Россия временно закрыла границы

Источник материала: ОНТ

Россия закрыла границу. С полуночи ограничение вступило в силу на автомобильных, железнодорожных и пешеходных пунктах пропуска, включая границу с Беларусью.

Запрет не касается доставки товаров. Исключение также для дипломатов и их семей, участников официальных делегаций. Границу разрешат пересечь и в связи со смертью родственников. Беларусь продолжит движение по двум железнодорожным маршрутам, до Москвы и Санкт-Петербурга, и остаётся открытым авиарейс с российской столицей.

Тем временем в Москве и Московской области началась неделя карантина. В городе закрыты торговые центры, кафе, многие магазины и парки. Из домов жителям города разрешено выходить только в случае обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или на работу. Выгул домашних животных тоже ограничен расстоянием 100 метров от места проживания.

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