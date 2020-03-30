Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта. В Бресте тоже

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку пройдет снег, днем в западных районах страны прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с.





Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов. Днем будет от 1 до 7 градусов тепла.