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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта. В Бресте тоже

30.03.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта. В Бресте тоже

Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку пройдет снег, днем в западных районах страны прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта. В Бресте тоже

Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов. Днем будет от 1 до 7 градусов тепла.

 
 
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  Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
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