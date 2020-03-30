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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта. В Бресте тоже
30.03.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку пройдет снег, днем в западных районах страны прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов. Днем будет от 1 до 7 градусов тепла.
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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 31 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
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