Бой Нурмагомедова и Фергюсона близок к отмене. Хабиба не пустили в ОАЭ

Источник материала: Tut.by

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов во время прямой трансляции в Instagram заявил, что его бой с Тони Фергюсоном близок к отмене.



Reuters

Как рассказал Хабиб, поединок должен был состояться в Абу-Даби, но его туда не пустили. Теперь же Нурмагомедов не может покинуть Россию, так как границы страны закрыты.

«Сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня. Я не против. Пусть делают это по законам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь.

Как я знаю, у Тони Фергюсона будет другой соперник.

Я в данный момент чемпион UFC, не по моей вине бой сорвался, я готовился к этому бою, и я готов. Даже сейчас закончил только что тренировку.

В любом месте, в любое время. Для этого я — действующий спортсмен, действующий чемпион. Просто скажите место и время, и я буду там. Я готов драться с любым. Просто что-то не всегда зависит от меня», — сказал Хабиб.

Отметим, что бои Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова уже отменяли четыре раза.