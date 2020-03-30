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Бой Нурмагомедова и Фергюсона близок к отмене. Хабиба не пустили в ОАЭ
Источник материала: Tut.by
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов во время прямой трансляции в Instagram заявил, что его бой с Тони Фергюсоном близок к отмене.
Как рассказал Хабиб, поединок должен был состояться в Абу-Даби, но его туда не пустили. Теперь же Нурмагомедов не может покинуть Россию, так как границы страны закрыты.
«Сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня. Я не против. Пусть делают это по законам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь.
Как я знаю, у Тони Фергюсона будет другой соперник.
Я в данный момент чемпион UFC, не по моей вине бой сорвался, я готовился к этому бою, и я готов. Даже сейчас закончил только что тренировку.
В любом месте, в любое время. Для этого я — действующий спортсмен, действующий чемпион. Просто скажите место и время, и я буду там. Я готов драться с любым. Просто что-то не всегда зависит от меня», — сказал Хабиб.
Отметим, что бои Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова уже отменяли четыре раза.
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Боец UFC Хабиб Нурмагомедов во время прямой трансляции в Instagram заявил, что его бой с Тони Фергюсоном близок к отмене.
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