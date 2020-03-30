Пожароопасный период: опасно не только для природы, но и для жизни

Источник материала: Новости Дзержинска

На территории Минской области зарегистрировано 38 загораний сухой растительности. За прошедшую неделю от загораний сухой растительности погиб 1 человек, 4 -травмировано.

Несмотря на то, что выжигание сухой травы не приносит никакой пользы, десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта.

Опасность может представляет огонь, разведенный костер вблизи строений может запросто стать причиной возгорания и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить постройки, дом или припаркованный недалеко транспорт, а самое страшное: травмированию и гибели людей.

Как правило, причинами таких происшествий является человеческая беспечность (выброшенный окурок, непотушенный костер и т.д.), нередко и осознанные действия людей. Разбушевавшееся пламя трудно остановить и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара граждане.

Справочно: 25. 03. 2020 г. в 16-08 поступило сообщение о пожаре сухой травы возле территории частного домовладения в д. Чабусы Любанского р-на Минской области. В результате пожара погиб гражданин 1977 г.р., кочегар котельной РУП «Любанское ЖКХ».

25. 03. 2020 г. в 18-37 поступило сообщение о загорании сухой растительности на территории частного домовладения в г. Бобруйске Могилевской области по ул. Березинской. В результате пожара получил ожоги 1-3 степени (90% тела) мужчина личность которого устанавливаются.

26. 03. 2020 г. в 13-17 поступило сообщение о пожаре сухой растительности на территории частного домовладения в д. Реут Климовичского р-на Могилевской области. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги 1-2 степени (4% тела) хозяин 1955 г.р., пенсионер, который после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

26. 03. 2020 г. в 13-26 поступило сообщение о пожаре сухой растительности на территории частного домовладения в д. Подлесье Столбцовского р-на Минской области. В результате пожара получил ожоги 1-3 степени (35% тела) хозяин 1951 г.р., пенсионер, который госпитализирован.

26. 03. 2020 г. в 15-34 поступило сообщение о пожаре сухой растительности на территории частного домовладения в д. Горовата Ивановского р-на Брестской области, принадлежащего гражданке 1968 г.р., неработающей. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги 1-3 степени (21% тела) совместно проживающий с хозяйкой гражданин 1958 г.р., неработающий, который госпитализирован.

Спасатели настоятельно рекомендуют: «Если видите, что вы не можете справиться с огнем, не геройствуйте и вызовите специальную службу по номеру 101 или 112»

Специалисты напоминают: выжигать сухую траву категорически запрещено. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрено наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Спасатели напоминают: допускается контролируемое разведение костров на территории приусадебных участков. Это возможно в тихую безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от строений, 20 метров от леса и 30 метров от скирд сена и соломы. Прежде чем разжечь костер, место вокруг кострища нужно окопать, рядом поставить емкость с водой (или огнетушитель или штыковая лопата), необходимо осуществлять постоянный контроль! Уходя, залить костер водой или засыпать песком до полного прекращения тления, во избежание повторного загорания.

Если вы стали свидетелем, что корит трава, оцените обстановку. Если очаг небольшой, вы сможете с ним справиться самостоятельно. Сбивать пламя с кромки пожара можно связкой прутьев или лиственных деревьев, забрасывать песком, заливать водой. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова. Если очаг большой, немедленно звоните в МЧС по телефонам 101, 112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.



