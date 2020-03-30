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У экс-главы Минской области обнаружили квартиры на $250 тыс в элитном комплексе у «Лебяжьего»
Источник материала: KYKY>
«Наша Нива»
Справка.
Общая рыночная стоимость этого жилья, принадлежащего Шапиро, – около 250 тысяч долларов. «Я впервые в жизни построил себе квартиру! Я жил у отца. Он [экономист Борис Шапиро] умер [год назад], теперь я в его доме живу. В Гродно жил в общежитии половину времени [пока был главой облисполкома], потом там построили дом для губернатора, я там полгода пожил. В Минсельхозе пять лет жил в гостинице с женой и маленькими детьми», – объясняется с журналистами Семен Шапиро.
Экс-чиновник добавляет, что, пока еще работал в Федерации хоккея, взял кредит в БПС-Сбербанке на одну из квартир – 213 тысяч рублей на 19 лет. «Обвалу рубля не радуюсь, не дай бог! Хотя то, что кредит в рублях, это плюс. Но все остальное за девальвацией будет дорожать, так что плюсов нет», – рассуждает Шапиро.
Вторую квартиру в «Олимпик Парке» ему подарил брат. «Андрей не богатый человек, но у нас умер отец, и нужно было урегулировать наследственные отношения – кто кому что должен. Поэтому приняли решение оформить на меня квартиру, я ее буду продавать», – резюмировал Семен Шапиро.
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