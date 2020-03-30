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У экс-главы Минской области обнаружили квартиры на $250 тыс в элитном комплексе у «Лебяжьего»

30.03.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Наша Нива» узнала, что бывший руководитель Минской области Семен Шапиро завладел двумя соседними квартирами (их площади – 100 м2, а также 63 м2) в одном из домов в «Олимпик Парке». Это элитный ЖК, который со скандалами построила компания «Тапас» возле заказника «Лебяжий». «Тапас», напомним, контролируется Павлом Белым, связанным с Александром Лукашенко: они вместе играют в хоккей.

Справка. Семен Шапиро – бывший двукратный губернатор. Экс-председатель Гродненского и Минского облисполкомов, он перестал быть чиновником в 2017 году. Затем еще год руководил федерацией хоккея. Сейчас же Шапиро сотрудничает с компанией «Виталюр», которая является крупным поставщиком рыбы и развивает одноименную сеть магазинов.

Общая рыночная стоимость этого жилья, принадлежащего Шапиро, – около 250 тысяч долларов. «Я впервые в жизни построил себе квартиру! Я жил у отца. Он [экономист Борис Шапиро] умер [год назад], теперь я в его доме живу. В Гродно жил в общежитии половину времени [пока был главой облисполкома], потом там построили дом для губернатора, я там полгода пожил. В Минсельхозе пять лет жил в гостинице с женой и маленькими детьми», – объясняется с журналистами Семен Шапиро.

Экс-чиновник добавляет, что, пока еще работал в Федерации хоккея, взял кредит в БПС-Сбербанке на одну из квартир – 213 тысяч рублей на 19 лет. «Обвалу рубля не радуюсь, не дай бог! Хотя то, что кредит в рублях, это плюс. Но все остальное за девальвацией будет дорожать, так что плюсов нет», – рассуждает Шапиро.

Вторую квартиру в «Олимпик Парке» ему подарил брат. «Андрей не богатый человек, но у нас умер отец, и нужно было урегулировать наследственные отношения – кто кому что должен. Поэтому приняли решение оформить на меня квартиру, я ее буду продавать», – резюмировал Семен Шапиро.

 
Теги: Гродно
 
 
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«Наша Нива» узнала, что бывший руководитель Минской области Семен Шапиро завладел двумя соседними квартирами (их площади – 100 м2, а также 63 м2) в одном из домов в...
 
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