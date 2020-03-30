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Осталось два дня, чтобы задекларировать доходы за 2019 год. Какой штраф можно получить за «просрочку»
Источник материала: Tut.by
Тем, кто в 2019 году получил доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию. За несвоевременную уплату будет начисляться пеня.
За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3 рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (54 рубля). При этом размер штрафа будет расти, если его не уплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (13,5 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (270 рублей).
То есть размер штрафа может составить от 54 до 270 рублей.
К слову, в прошлом году к ответственности за несвоевременную подачу декларации и неуплату налога были привлечены более 3,5 тысячи человек.
Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2019 год, нужно уплатить не позже 1 июня.
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Осталось два дня, чтобы задекларировать доходы за 2019 год. Какой штраф можно получить за «просрочку»
У тех, кто в 2019 году получил доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию. За несвоевременную уплату будет начисляться пеня.
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