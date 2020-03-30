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Председатель Ассоциации белорусских банков скоропостижно скончался в 45 лет

30.03.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Председатель Ассоциации белорусских банков скоропостижно скончался в 45 лет

30 марта скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как говорится в заявлении, информацию о времени и месте прощания сообщат дополнительно.

Александр Кучинский родился в 1975 году. В Ассоциации белорусских банков она начал работать с 1997 года после того, как закончил обучение на Юрфаке БГУ. 

На протяжении 20 лет Александр Кучинский работал в ассоциации на различных должностях. В 2017 году он получил должность председателя. 

В марте 2020 года Кучинского выбрали заместителем председателя правления Финансово-бизнес-ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).


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30 марта скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский. Об этом сообщает БЕЛТА. Как говорится в заявлении, информацию о...
 
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