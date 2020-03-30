Председатель Ассоциации белорусских банков скоропостижно скончался в 45 лет

Источник материала: ОНТ

30 марта скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как говорится в заявлении, информацию о времени и месте прощания сообщат дополнительно.

Александр Кучинский родился в 1975 году. В Ассоциации белорусских банков она начал работать с 1997 года после того, как закончил обучение на Юрфаке БГУ.

На протяжении 20 лет Александр Кучинский работал в ассоциации на различных должностях. В 2017 году он получил должность председателя.

В марте 2020 года Кучинского выбрали заместителем председателя правления Финансово-бизнес-ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram