В Клайпеду пришел танкер нефти для Беларуси

Это четвертый танкер для Беларуси в марте и пятый с начала года.





По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Front Ocelot в воскресенье утром пришвартовался у причала нефтетерминала Klaipedos nafta. Танкер пришёл из российского порта Усть-Луги через финский порт Порвоо.





Klaipedos nafta информировала BNS, что судно Fulmar доставило около 85 тыс. тонн сырьевой нефти.





Как сообщалось, в середине февраля "Белнефтехим" сообщил о покупке российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве. 4 марта первый танкер прибыл в порт Клайпеды, 7 марта нефть стала поступать на "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ). Второй танкер прибыл 17 марта, третий - 20 марта.





Всего в марте через Клайпеду ожидается поставка 4 приобретенных у трейдеров танкеров нефти Urals общем объемом 320 тыс. тонн.





В феврале Беларусь получила из Норвегии через Клайпеду первый в этом году танкер нефти. Нефть из Клайпеды до Новополоцка доставляет литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.









Также сообщалось, что в марте поставки нефти в Беларусь впервые начали пять небольших российских нефтяных компаний, которые суммарно поставят 208 тыс. тонн. Нефтекомпании промышленно-финансовой группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева планируют суммарно поставить в марте на белорусские НПЗ 400 тыс. тонн нефти.





Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды".





Поставки от крупных российских НК отсутствуют с начала года из-за спора о включении в цену премии поставщикам.