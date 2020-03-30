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Тише и немного дороже. Едем на обновленном Hyundai Accent

30.03.2020 13:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, буквально вчера мы брали его на тест-драйв и сравнивали с предыдущим поколением. А уже сегодня знакомимся с рестайлинговой версией Hyundai Accent — оказывается, три года уже прошло! Что ж, посмотрим, чем инженеры и маркетологи решили удивить клиентов и на что они сделали акцент в процессе обновления модели.

Что нового?

Поскольку ни кузов, ни ходовая часть Hyundai Accent в процессе обновления не «пострадали», перейдем сразу к перечислению всего того нового, что может предложить модель 2020 года.

Снаружи обновленный Accent можно узнать по новым бамперам и решетке радиатора — ее «ячейки» стали крупнее, а на заднем бампере снизу появился аэродинамический диффузор. Форма задних фонарей осталась прежней (ведь кузов не меняли), но изменился их рисунок. А для топ-версии предложен новый дизайн легкосплавных колесных дисков.


В списке обновлений — чуть изменившаяся форма фар, бампер и решетка радиатора

Список стандартного оснащения расширился, но всего на одну позицию — все модификации теперь имеют регулировку поясничного подпора водительского кресла с электроприводом. Зато оснащение топовых версий улучшили основательнее: теперь Accent может оснащаться и передними парковочными датчиками, и LED-оптикой. Еще одна новая позиция — дистанционный запуск двигателя.


Ни архитектура, ни дизайн салона не изменились. Появился только большой экран мультимедиа

Изменений в интерьере немного. В первую очередь обращает на себя внимание 8-дюймовый экран новой мультимедийной системы — она поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. В пакете дополнительного оснащения PRESTIGE появилась система «Яндекс.Авто», которая включает в себя «Яндекс.Навигатор» и голосовой помощник «Алиса». А пакет STYLE предполагает кожаную обивку салона с цветными вставками.

Что почем?

По традиции обновление модели всегда сказывается на ее цене, и Accent не стал исключением. Базовая версия Active теперь стоит 25 900 рублей (дорестайлинговая модель продается по 25 500 рублей), и ее оснащение можно признать очень неплохим — есть две подушки безопасности, ESP и даже датчик давления в шинах. Однако нет кондиционера — за него нужно доплатить еще тысячу рублей. И доступна эта комплектация исключительно с базовым 100-сильным двигателем и механической КП.


Поэтому большинству наверняка будет интереснее комплектация Active Plus — она доступна с обоими моторами и коробками передач, а главное, имеет более внушительный список оснащения. Здесь появляется кондиционер, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, подогрев сидений и зеркал. Со 100-сильным мотором и «механикой» Active Plus стоит 27 900 рублей, с «автоматом» — 29 500 рублей. Версия с 1,6-литровым 123-сильным двигателем стоит 28 900 и 30 500 рублей соответственно.

Версия Comfort также доступна с обоими двигателями и трансмиссиями и стоит от 29 900 до 30 500 рублей. Оснащение здесь интереснее: появляется круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay и голосовым управлением, обшитый кожей мультируль с регулировкой по вылету и оптитронная панель приборов.

На должность топ-версии пока назначена комплектация Elegance (у дорестайлинга есть еще Prestige). Она предлагается только с 1,6-литровым 123-сильным двигателем и на «механике» стоит 33 900 рублей, а на «автомате» — 35 500. Именно в этой комплектации появилось больше всего «фишек». Это и USB-разъем на заднем ряду сидений, и передние парковочные датчики, и LED-оптика.

Есть нюансы?

Технически Accent 2020 модельного года остался прежним: те же моторы и коробки передач, и про перенастройку подвесок в пресс-релизах ни слова. Оно и к лучшему: упрекнуть Accent в чем-то сложно, машина очень хорошо сбалансирована. Она комфортна и приятна в управлении в любой ситуации: и на разбитой грунтовке, и на шоссе, и даже на «трек-днях» в Липках. Как это принято говорить в рекламных текстах, идеально подходит всем: и тем, кто любит ездить быстро, и тем, кто воспринимает авто лишь как комфортное средство передвижения.


Едет новый Accent чуть тише прежнего

И к комфорту, кстати, были вопросы — даже поклонники модели отмечали, что на трассе Hyundai Accent шумноват, особенно на заднем сиденье. Шум от шин был слишком навязчив. Но именно «был»: в ходе рестайлинга инженеры установили в задних арках специальные шумопоглощающие маты. Решило ли это проблему? Утверждать не беремся, но владельцы дорестайлинговых Accent наверняка заметят разницу.

Что в итоге?


Эволюция, а не революция: плановое обновление Hyundai Accent вряд ли будет ярко обсуждаться на форумах и в гаражах, однако клиенты наверняка оценят все плюсы. К ним можно отнести и то, что вся механическая часть осталась без изменений — атмосферные моторы и классическая «гидромеханика» уже доказали свою надежность, и вряд ли клиенты с радостью восприняли бы новомодный турбомотор или вариатор. Но зато они наверняка оценят и более яркую внешность, и новые опции, и «Алису».

Нам запомнилось


Форма кресел не изменилась, но появилась регулировка поясничного подпора

Порт USB для задних пассажиров доступен только в топовой версии

Задние фонари стали светодиодными, хотя форма их не изменилась

Передняя полностью светодиодная оптика доступна только в максимальной версии. Датчики парковки спереди — тоже

Разрешение камеры заднего вида слабенькое, картинка мыльная

 
 
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Мы прокатились на обновленной версии популярного седана Hyundai Accent. Что в нем стало лучше?
 
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