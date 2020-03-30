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Оплата билетов на сайте БЖД через интернет-банкинг Беларусбанка будет временно недоступна
Источник материала: Myfin
О возможности
оплаты с помощью интернет-банкинга
БЖД приносит извинения за причиненные неудобства.
Источник: Myfin.by
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Оплата билетов на сайте Белорусской железной дороги через интернет-банкинг Беларусбанка будет временно недоступна с 09:00 31 марта. Об этом сообщили в пресс-центре...
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