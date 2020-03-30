Анонс фильма «Отец Сталинграда: могила для бессмертных»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.









В апреле 1945 начались бои за столицу Восточной Пруссии Кенигсберг. Его удержанию немецкое командование придавало почти мистическое значение. Мощные форты и бетонные укрепления делали этот город-крепость практически неприступным.





Николай Гончар, связист артиллерийского полка:

Кенигсберга уже как такового не было. Он был весь разрушен. Там не то что проехать, а и пройти невозможно было, настолько нанесен ущерб, разрушения городу авиацией. Плюс еще артиллерийская же подготовка прошла. И пошли потом войска в наступательную операцию и овладели городом Кенигсбергом.





Не желая продолжать бессмысленное кровопролитие, комендант крепости генерал Ляш приказал вывесить белые флаги.





Николай Гончар:

Ну, а куда им деваться? Только из подвалов выходили табунами.





9 апреля гарнизон Кенигсберга капитулировал. В плену оказались 94 тысячи солдат и офицеров Вермахта.





Медаль за взятие Кенигсберга получили все участники штурма – около 760 тысяч человек. До Победы оставалось 28 дней и ночей.



