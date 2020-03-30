Ночные заморозки до -9℃ ожидаются в Беларуси 31 марта

Источник материала: ОНТ

31 марта в Беларуси ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Снег пройдёт только ночью по юго-востоку страны. В западных районах днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

На отдельных участках дорог ночью и утром возможна гололедица.

Температура воздуха 31 марта ночью составит от -3℃ до -9℃ . Днём ожидается от +1℃ до +7℃.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram