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Ночные заморозки до -9℃ ожидаются в Беларуси 31 марта

30.03.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ночные заморозки до -9℃ ожидаются в Беларуси 31 марта

31 марта в Беларуси ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Снег пройдёт только ночью по юго-востоку страны. В западных районах днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя. 

На отдельных участках дорог ночью и утром возможна гололедица. 

Температура воздуха 31 марта ночью составит от -3℃  до -9℃ . Днём ожидается от +1℃  до +7℃.

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31 марта в Беларуси ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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