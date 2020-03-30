«Дело Сергея Сацука»: КГК молчит, спецдокладчик ООН по правам человека следит за ситуацией

Источник материала: Ежедневник

Комитет Госконтроля до сих пор не прокомментировал задержание главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. На звонки журналистов TUT.BY там не отвечают.

По последним сведениям, Сацук находится в СИЗО № 1, пишет TUT.BY.



Напомним, главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука задержали 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

30 марта редакция «Ежедневника» опубликовала текст , в котором объяснила, в каких случаях и за что редакция берет деньги за материалы. Там говорится, что сайт ej.by — это средство массовой информации, то есть информационный ресурс «Ежедневник». Но еще это — коммерческое общество с дополнительной ответственностью «Интер-Смит», которому собственно и принадлежит доменное имя, а также сайт и информационный ресурс «Ежедневник».

— Вот в этой своей второй части сайт ej.by ничем не отличается от обыкновенного интернет-магазина, который продает те или иные товары, работы или услуги. Для лучшего усвоения настоящего урока введем единый термин для товаров, работ и услуг — «товары», как например, сделано в законе «О рекламе», — отмечает редакция издания.

Официально Комитет Госконтроля задержание Сацука до сих пор не прокомментировал. На звонки журналистов TUT.BY там не отвечают.

Юрист БАЖ Олег Агеев отмечает, что ДФР — не следственный орган, а орган дознания: в их обязанности входит провести дознание и передать дело в Следственный комитет.

— Поэтому они сейчас делают то, что входит в их обязанности, и, я подозреваю, даже обвинение не будут предъявлять, хотя и могут, но, скорее всего этим займется СК. По закону с момента задержания должно пройти не менее 10 дней до предъявления обвинения. То есть предъявление обвинения и допрос в качестве обвиняемого — это то, что мы увидим, скорее всего, в ближайшее время. До этого момента ДФР, вероятно, будет молчать, — объясняет Агеев.

На днях БАЖ обратилась к Специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин и Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободного выражения Дэвиду Кейе по поводу задержания Сергея Сацука.

— Спецдокладчик по Беларуси наше сообщение получила, сейчас мы находимся с ней в коммуникации, — рассказал Агеев.

