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«Дело Сергея Сацука»: КГК молчит, спецдокладчик ООН по правам человека следит за ситуацией
30.03.2020 14:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Комитет Госконтроля до сих пор не прокомментировал задержание главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. На звонки журналистов TUT.BY там не отвечают.
По последним сведениям, Сацук находится в СИЗО № 1, пишет
30 марта редакция «Ежедневника»
— Вот в этой своей второй части сайт ej.by ничем не отличается от обыкновенного интернет-магазина, который продает те или иные товары, работы или услуги. Для лучшего усвоения настоящего урока введем единый термин для товаров, работ и услуг — «товары», как например, сделано в законе «О рекламе», —
Юрист БАЖ Олег Агеев отмечает, что ДФР — не следственный орган, а орган дознания: в их обязанности входит провести дознание и передать дело в Следственный комитет.
— Поэтому они сейчас делают то, что входит в их обязанности, и, я подозреваю, даже обвинение не будут предъявлять, хотя и могут, но, скорее всего этим займется СК. По закону с момента задержания должно пройти не менее 10 дней до предъявления обвинения. То есть предъявление обвинения и допрос в качестве обвиняемого — это то, что мы увидим, скорее всего, в ближайшее время. До этого момента ДФР, вероятно, будет молчать, — объясняет Агеев.
На днях БАЖ
— Спецдокладчик по Беларуси наше сообщение получила, сейчас мы находимся с ней в коммуникации, — рассказал Агеев.
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Комитет Госконтроля до сих пор не прокомментировал задержание главреда «Ежедневника» Сергея Сацука. На звонки журналистов TUT.BY там не отвечают.
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