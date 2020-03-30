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Снова девальвация: евро рекордно подорожал на торгах в понедельник
Источник материала: Партизан
Девальвацией белорусского рубля к доллару и евро завершились торги 30 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже, но благодаря обвалу курса российского рубля стоимость валютной корзины снизилась на 0,20%.
С начала марта белорусский рубль подешевел к корзине валют уже на 6,56%. Это почти в 4 раза больше, чем было по итогам февраля.
Курс доллара вырос на 0,0269 BYN до 2,6023 BYN/USD и покинул минимум за неделю. С начала марта стоимость доллара подскочила на 36 копеек.
Кус евро подскочил на 0,0422 BYN до 2,8793 BYN/EUR и уже шестой раз с начала марта обновил абсолютный максимум.
Курс российского рубля обвалился на 0,0521 BYN до 3,2600 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей упала до минимума за 11 дней.
Итоги минвушей недели на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль завершил прошлую неделю ослаблением ко всем основным валютам:
курс доллара поднялся на 0,0163 BYN (+0,64%);
курс евро подскочил на 0,0750 BYN (+2,72%);
сотня российских рублей подорожала на 0,0361 BYN (+1,10%);
значение корзины валют выросло на 1,29%.
Центробанк России
С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье закрыты на карантин, но торги на бирже в Москве всю неделю будут проходить в обычном режиме.
К 13–00 доллар на МосБирже торговался на уровне 79,53 RUB, а евро на уровне 88,02 RUB, но официальные курсы Центробанка России будут неизменными всю текущую неделю — 77,7325 и 85,7389 за доллар и евро соответственно.
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Девальвацией белорусского рубля к доллару и евро завершились торги 30 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже, но благодаря обвалу курса российского рубля...
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