Снова девальвация: евро рекордно подорожал на торгах в понедельник

С начала марта белорусский рубль подешевел к корзине валют уже на 6,56%. Это почти в 4 раза больше, чем было по итогам февраля.





Курс доллара вырос на 0,0269 BYN до 2,6023 BYN/USD и покинул минимум за неделю. С начала марта стоимость доллара подскочила на 36 копеек.





Кус евро подскочил на 0,0422 BYN до 2,8793 BYN/EUR и уже шестой раз с начала марта обновил абсолютный максимум.





Курс российского рубля обвалился на 0,0521 BYN до 3,2600 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей упала до минимума за 11 дней.





Итоги минвушей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил прошлую неделю ослаблением ко всем основным валютам:





курс доллара поднялся на 0,0163 BYN (+0,64%);

курс евро подскочил на 0,0750 BYN (+2,72%);

сотня российских рублей подорожала на 0,0361 BYN (+1,10%);

значение корзины валют выросло на 1,29%.









Центробанк России

С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье закрыты на карантин, но торги на бирже в Москве всю неделю будут проходить в обычном режиме.





К 13–00 доллар на МосБирже торговался на уровне 79,53 RUB, а евро на уровне 88,02 RUB, но официальные курсы Центробанка России будут неизменными всю текущую неделю — 77,7325 и 85,7389 за доллар и евро соответственно.