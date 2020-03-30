В 3 раза больше поездок: каршеринг Anytime протестировал MINI

Служба каршеринга Anytime на четыре недели обновила свой автопарк двумя моделями MINI – MINI Hatch 5 дверей и MINI Countryman. Эксперимент проводился в Минске с 22 февраля по 23 марта и привел к ажиотажному спросу на модели премиум-класса: за тестовый период белорусские водители совершили более 800 поездок.

Раньше пользователям Anytime в столице были доступны демократичные Volkswagen Polo Sedan и Geely, а теперь именно с MINI сервис готовится расширить свой автопарк моделями брендов премиум-класса. Первый шаг в эту сторону – временный запуск MINI Hatch 5 дверей и MINI Countryman – показал, что спрос на них очень высокий.

«Два автомобиля MINI – горячий пятидверный хэтчбек и не менее горячий полноприводный Countryman – провели целый месяц в нашем автопарке Anytime. И теперь мы с уверенностью можем сказать, что они пришлись по вкусу нашим пользователям. Эти два автомобиля совершили более 800 поездок и подарили 15 000 минут ярких эмоций нашим пользователям», – отметил действующий CPO компании Anytime Иван Желтоногин.

Несмотря на то, что аренда MINI обходилась клиентам каршеринга вдвое дороже базового тарифа – 62 копейки за минуту – автомобили были востребованы на протяжении всего тестового периода.

«Поймать эти автомобили было непросто, спрос на них был больше, чем на VW Polo, практически в три раза. MINI определенно займут достойное место в нашем автопарке», – добавил генеральный директор ООО «Каршеринг Клуб» Станислав Бетин.

В честь запуска новинок Anytime совместно с MINI объявили фотоконкурс и еженедельно разыгрывали фирменные подарки среди пользователей, которые публиковали фото с авто в социальных сетях. Многие водители еще и активно делились впечатлениями от поездки: «Машина рулиться именно так, как ты захочешь, ни миллиметра кренов», «Удобство водителя и шумоизоляция лучшие из тех авто, что у вас есть», «Авто для тех, кому хочется чего-то необычного», «Движок совместно с автоматом заряжают драйвом по полной».

«Мы очень рады, что за последний месяц у многих водителей в Минске была возможность ближе познакомиться с этими уникальными автомобилями и на собственном опыте прочувствовать их драйв и стиль. Нам очень приятно, что эксперимент наших партнеров из Anytime был так позитивно воспринят пользователями каршеринга, которые смогли осуществить свою мечту и сесть за руль легенды», – прокомментировал маркетинг-менеджер BMW и MINI в Беларуси Алексей Голубь.

Изучив обратную связь от своих пользователей, сервис принял решение продолжить проект и расширить премиум-линейку моделей от знаменитого британского бренда. Автомобили MINI снова будут доступны клиентам Anytime летом 2020 года.