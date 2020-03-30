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Сайт Министерства образования закрылся на техобслуживание

30.03.2020 14:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 29 марта, Telegram-канал Nexta написал, что на сайт Министерства образования «вшит» код для майнинга. Сегодня Минобр сообщил, что сайт закрыт на техническое обслуживание, и доступ к нему будет открыт в ближайшее время.


Скриншот сайта edu.gov.by

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ведомства, где нам сообщили, что сайт закрыт на техобслуживание, чтобы специалисты могли разобраться в данном вопросе. Действительно ли в код страницы встроен майнер, нам пока не смогли ответить.

Но если просмотреть код сайта, то действительно можно заметить подозрительные «куски». Например, в нем есть слова «crypta» и «miner.start», что, в частности, встречается в коде программы для встраивания криптомайнера Cryptoloot на различные сайты.

 
 
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Ранее Telegram-канал Nexta написал, что на сайт Министерства образования «вшит» код для майнинга.
 
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