Сайт Министерства образования закрылся на техобслуживание

Источник материала: Tut.by

Вчера, 29 марта, Telegram-канал Nexta написал , что на сайт Министерства образования «вшит» код для майнинга. Сегодня Минобр сообщил , что сайт закрыт на техническое обслуживание, и доступ к нему будет открыт в ближайшее время.



Скриншот сайта edu.gov.by

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ведомства, где нам сообщили, что сайт закрыт на техобслуживание, чтобы специалисты могли разобраться в данном вопросе. Действительно ли в код страницы встроен майнер, нам пока не смогли ответить.

Но если просмотреть код сайта, то действительно можно заметить подозрительные «куски». Например, в нем есть слова «crypta» и «miner.start», что, в частности, встречается в коде программы для встраивания криптомайнера Cryptoloot на различные сайты.