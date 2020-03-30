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Сайт Министерства образования закрылся на техобслуживание
Источник материала: Tut.by
Вчера, 29 марта, Telegram-канал Nexta
Мы обратились за комментарием в пресс-службу ведомства, где нам сообщили, что сайт закрыт на техобслуживание, чтобы специалисты могли разобраться в данном вопросе. Действительно ли в код страницы встроен майнер, нам пока не смогли ответить.
Но если просмотреть код сайта, то действительно можно заметить подозрительные «куски». Например, в нем есть слова «crypta» и «miner.start», что, в частности, встречается в коде программы для встраивания криптомайнера Cryptoloot на различные сайты.
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Ранее Telegram-канал Nexta написал, что на сайт Министерства образования «вшит» код для майнинга.
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