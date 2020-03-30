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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может покинуть команду
Источник материала: ОНТ
Один из лидеров английского футбольного клуба «Тоттенхэм» нападающий Харри Кейн заявил о том, что может покинуть команду.
Основная причина – отсутствие прогресса и отсутствие побед. Футболист хочет выигрывать трофеи. В составе «Тоттенхэма» Кейн забил 181 мяч, в среднем по 30 голов за игру с момента его попадания в основной состав команды. Отметим, что контракт нападающего рассчитан до 2024 года. В этом сезоне «шпоры» вылетели из всех кубковых турниров и занимают 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Один из лидеров английского футбольного клуба «Тоттенхэм» нападающий Харри Кейн заявил о том, что может покинуть команду. Основная причина – отсутствие прогресса...
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