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Копыльская больница приостановила медосмотры, а учащихся местного колледжа отправили по домам на карантин

30.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

УЗ «Копыльская центральная районная больница» с 27 марта по 20 апреля приостановила проведение периодических медицинских осмотров. Об этом информирует сайт местного районного издания «Слава працы».

В сообщении говорится, что решение было принято администрацией учреждения основании приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.03.2020 №344.

Кроме этого с 30 марта в учреждении образования «Копыльский государственный колледж» отменены занятия. Информацию об этом SG подтвердили в администрации учреждения.

Пока занятия временно приостановлены до 5 апреля, всех учащихся колледжа отпустили домой и строго наказали соблюдать карантин.

 
 
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УЗ «Копыльская центральная районная больница» с 27 марта по 20 апреля приостановила проведение периодических медицинских осмотров. Об этом информирует сайт...
 
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