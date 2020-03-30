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Копыльская больница приостановила медосмотры, а учащихся местного колледжа отправили по домам на карантин
30.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
УЗ «Копыльская центральная районная больница» с 27 марта по 20 апреля приостановила проведение периодических медицинских осмотров. Об этом
В сообщении говорится, что решение было принято администрацией учреждения основании приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.03.2020 №344.
Кроме этого с 30 марта в учреждении образования «Копыльский государственный колледж» отменены занятия. Информацию об этом SG подтвердили в администрации учреждения.
Пока занятия временно приостановлены до 5 апреля, всех учащихся колледжа отпустили домой и строго наказали соблюдать карантин.
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Копыльская больница приостановила медосмотры, а учащихся местного колледжа отправили по домам на карантин
УЗ «Копыльская центральная районная больница» с 27 марта по 20 апреля приостановила проведение периодических медицинских осмотров. Об этом информирует сайт...
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