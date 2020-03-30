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А вы когда-нибудь видели, как просыпаются медведи после зимы? Показываем невероятное видео
Источник материала: СТВ
Новости Канады. В Канаде из зимней спячки вышел медведь гризли по кличке Бу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент пробуждения удалось заснять на камеру местному рейнджеру Николь.
Женщина на протяжении 8 лет пыталась запечатлеть, как просыпается хозяин леса, однако каждый раз техника давала сбой в самый неподходящий момент. В этом году у Николь получилось.
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Новости Канады. В Канаде из зимней спячки вышел медведь гризли по кличке Бу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент пробуждения удалось заснять на...
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