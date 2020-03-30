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Эксперимент в Беловежской пуще: зубров будут считать с помощью дронов

30.03.2020 14:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперимент в Беловежской пуще: зубров будут считать с помощью дронов

Считать зубров в Беловежской пуще будут с помощью квадрокоптеров. На эксперимент ученые решились после теплой зимы, когда не все животные пришли к кормушкам. Многие разбрелись по лесам и полям, где сейчас достаточно еды. 

Возрождать популяцию беловежских зубров начали 70 лет назад после того, как её истребили охотники. С тех пор на своей исторической родине зубры чувствую себя комфортно. Сегодня более 600 особей. Зимой их подкармливают зерном и сеном, специально засеивают поля. А для молодых животных создали отдельные дворики с подкормкой. В условиях мягкой зимы все зубрята выжили. Приплод рекордный – около 70 телят. 

Идею с квадрокоптерами применят осенью. Зубры занесены в Красную книгу. Их учет поможет регулировать численность. Ученые обсуждают разные подходы, в том числе снижение возраста животных для перевода в резервный фонд. Сегодня наша страна – мировой лидер по количеству зубров, живущих в дикой природе.  

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Считать зубров в Беловежской пуще будут с помощью квадрокоптеров. На эксперимент ученые решились после теплой зимы, когда не все животные пришли к кормушкам....
 
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