Эксперимент в Беловежской пуще: зубров будут считать с помощью дронов

Источник материала: ОНТ

Считать зубров в Беловежской пуще будут с помощью квадрокоптеров. На эксперимент ученые решились после теплой зимы, когда не все животные пришли к кормушкам. Многие разбрелись по лесам и полям, где сейчас достаточно еды.

Возрождать популяцию беловежских зубров начали 70 лет назад после того, как её истребили охотники. С тех пор на своей исторической родине зубры чувствую себя комфортно. Сегодня более 600 особей. Зимой их подкармливают зерном и сеном, специально засеивают поля. А для молодых животных создали отдельные дворики с подкормкой. В условиях мягкой зимы все зубрята выжили. Приплод рекордный – около 70 телят.

Идею с квадрокоптерами применят осенью. Зубры занесены в Красную книгу. Их учет поможет регулировать численность. Ученые обсуждают разные подходы, в том числе снижение возраста животных для перевода в резервный фонд. Сегодня наша страна – мировой лидер по количеству зубров, живущих в дикой природе.

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