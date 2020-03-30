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Медосмотров не будет
30.03.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Согласно приказа МЗ РБ №344 от 26.03.2020 г. УЗ «Каменецкая ЦРБ» сообщает, что все периодические медосмотры (переоформление справок) приостановлены до 20.04.2020 г. Проводятся только предварительные медицинские осмотры (при устройстве на работу).
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Согласно приказа МЗ РБ №344 от 26.03.2020 г. УЗ «Каменецкая ЦРБ» сообщает, что все периодические Сообщение Медосмотров не будет появились сначала на Информационный...
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