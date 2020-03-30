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Осталось два дня, чтобы задекларировать доходы за 2019 год. Какой штраф можно получить за «просрочку»

30.03.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тем, кто в 2019 году получил доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию. За несвоевременную уплату будет начисляться пеня.

Осталось два дня, чтобы задекларировать доходы за 2019 год. Какой штраф можно получить за «просрочку»

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3 рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (54 рубля). При этом размер штрафа будет расти, если его не уплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (13,5 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (270 рублей).

То есть размер штрафа может составить от 54 до 270 рублей.

К слову, в прошлом году к ответственности за несвоевременную подачу декларации и неуплату налога были привлечены более 3,5 тысячи человек.

Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2019 год, нужно уплатить не позже 1 июня.

 
 
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  Тем, кто в 2019 году получил доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию. За несвоевременную уплату будет начисляться пеня....
 
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