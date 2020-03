Новый тренд соцсетей: люди раздеваются, чтобы отвлечь своих партнёров от работы в изоляции

Источник материала: KYKY

Для многих людей карантин на неопредленное время – это, по сути, целый сезон, проведенный в самоизоляции. И чтобы не поддаться смертной скуке, каждый изобретает креативные способы развлечений на дому. Metro заметил , что в TikTok нашли один такой веселый метод с большим вирусным потенциалом. Люди обнажаются и снимают на камеру реакцию своего партнера, который вообще-то просто пытается работать.

Тренд начался с того, как одна женщина запостила ролик, где она в костюме для вечеренки по случаю дня рождения напыщенно отвлекает своего парня, играющего в видеоигру. Теперь эта тактика (с параллельной записью реакции) применяется в том числе и к тем, кто работает из дому или ведет важную телефонную конференцию. Если вам захочется повторить такой трюк, мы все же советуем выбрать такое время, когда партнер уходит на обед.

So there is a new trend on TikTok where women walk in front of their boyfriends naked while their playing video games and record their reaction and I love it so much