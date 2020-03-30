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Новый тренд соцсетей: люди раздеваются, чтобы отвлечь своих партнёров от работы в изоляции

30.03.2020 15:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Для многих людей карантин на неопредленное время – это, по сути, целый сезон, проведенный в самоизоляции. И чтобы не поддаться смертной скуке, каждый изобретает креативные способы развлечений на дому. Metro заметил, что в TikTok нашли один такой веселый метод с большим вирусным потенциалом. Люди обнажаются и снимают на камеру реакцию своего партнера, который вообще-то просто пытается работать.

Тренд начался с того, как одна женщина запостила ролик, где она в костюме для вечеренки по случаю дня рождения напыщенно отвлекает своего парня, играющего в видеоигру. Теперь эта тактика (с параллельной записью реакции) применяется в том числе и к тем, кто работает из дому или ведет важную телефонную конференцию. Если вам захочется повторить такой трюк, мы все же советуем выбрать такое время, когда партнер уходит на обед.

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