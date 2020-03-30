Вы могли о некоторых и не знать. Меры предосторожности для пользователей соцсетями

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Злоумышленники из корыстной заинтересованности, посредством глобальной компьютерной сети Интернет, осуществляют несанкционированный доступ к компьютерной информации — страницам белорусских пользователей социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники»). После этого, действуя от их имени, направляют сообщения с просьбами предоставить реквизиты банковских платежных карточек. Данные просьбы направляются под различными предлогами: оказания помощи при переводе денежных средств, оплате услуг, получения выигрыша и проч. При этом злоумышленники используют речевые обороты и терминологию, используемые самими пользователями к страницам которых был осуществлен несанкционированный доступ. После получения реквизитов и кодов доступа к счетам банковских платежных карточек, преступниками совершаются несанкционированные операции.

Пользователям глобальной компьютерной сети Интернет, в особенности социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», необходимо соблюдать меры предосторожности.

Не переходите по ссылкам, полученным в сообщениях от неизвестных пользователей, особенно по ссылкам, содержащим фотоизображения самих пользователей (их друзей), содержащие текстовые сообщения: «откуда здесь твое фото», «кликни и получи 50 лайков к фото» и т.п.

При поступлении сообщений от лиц, состоящих в категории «друзья», с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек не отвечайте на подобные сообщения, а связывайтесь с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи. Не пересылайте реквизиты и фотоизображения банковских платежных карточек, CVV кодов, сеансовых ключей к системе Интернет-банкинг, а также личных документов посредством глобальной компьютерной сети Интернет. При обнаружении факта блокирования личного доступа к аккаунтам социальных сетей, незамедлительно восстанавливать к ним доступ либо блокировать, незамедлительно предупреждать о данном факте лиц, с которыми общались посредством данных социальных сетей.

Не перечисляйте денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета СИМ-карт по просьбе пользователей глобальной компьютерной сети Интернет.

Валерий ЖУРАВСКИЙ,

заместитель начальника Несвижского РОСК, подполковник юстиции.