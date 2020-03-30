С каждым годом на дорогах становится все больше двухколесных транспортных средств. Мотоцикл и мопед – транспорт, привлекающий мощностью и скоростью, однако, таящий огромную опасность.

Инспектор ОГАИ Ирина Стрельцова напомнила, что пункт 9.5 ПДД обязывает водителя и пассажира при движении на мотоцикле и мопеде быть в застегнутом мотошлеме. Использование мотошлема позволяет снизить количество тяжелых и смертельных травм головы на 45%.

Пункт 166 гласит о том, что в светлое время суток должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии), а пункт 181.5 запрещает перевозить детей в возрасте до 12-ти лет на заднем сиденье мотоцикла и мопеда.

При управлении мотоциклом необходимо быть внимательным и рассудительным, нужно умело и обдуманно пользоваться его скоростными возможностями.

Мотоцикл, мопед, скутер должны быть зарегистрированы, с выданным разрешением на их допуск к участию в дорожном движении, а также застрахованы в установленном порядке. Водитель должен иметь соответствующую категорию для права управления таким транспортным средством.

С приходом теплой ОГАИ Смолевичского РОВД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

– Уважаемые участники дорожного движения! Не забывайте о том, что от вашей дисциплины и строгого выполнения ПДД зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей. Желаем счастливого пути! – обратилась к водителям Ирина Стрельцова.

Лидия СУДНИКОВИЧ.