ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Свыше 1400 природных пожаров произошло в Беларуси с начала года

30.03.2020 16:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Свыше 1400 природных пожаров произошло в Беларуси с начала года

Больше 1400 природных пожаров произошло в Беларуси с начала года. В основном горят травы и кустарники. Только в Гомельской области за прошедшие сутки таких случаев – 18.  

Больше 100 пожаров зарегистрировано в лесах. Общая площадь – почти 200 гектаров. В этом году пожаров на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном рост обусловлен аномально теплой зимой. 

В Беларуси создана многоуровневая система мониторинга. Ситуацию держат под контролем с земли, с воздуха и дистанционно. 90% всех наблюдательных вышек в стране оборудованы системами видеонаблюдения. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше 1400 природных пожаров произошло в Беларуси с начала года. В основном горят травы и кустарники. Только в Гомельской области за прошедшие сутки таких случаев –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Huawei заявил, что компания хочет вернуться к Google
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика