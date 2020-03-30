Свыше 1400 природных пожаров произошло в Беларуси с начала года

Источник материала: ОНТ

Больше 1400 природных пожаров произошло в Беларуси с начала года. В основном горят травы и кустарники. Только в Гомельской области за прошедшие сутки таких случаев – 18.

Больше 100 пожаров зарегистрировано в лесах. Общая площадь – почти 200 гектаров. В этом году пожаров на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном рост обусловлен аномально теплой зимой.

В Беларуси создана многоуровневая система мониторинга. Ситуацию держат под контролем с земли, с воздуха и дистанционно. 90% всех наблюдательных вышек в стране оборудованы системами видеонаблюдения.

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