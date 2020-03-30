В фойе Барсуковского сельского Дома культуры Смолевичского района 5 марта 2020 года прошла тематическая программа «Знай свои права! Знай свои обязанности!»

Программа проводилась в рамках районного конкурса тематических программ по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Права и обязанности».

В мероприятии приняли участие школьники 5, 6 и 7 классов вместе со своими классными руководителями, а также социальный педагог ГУО «Барсуковская СШ» Ольга Абметко, депутат Жодинского сельского совета депутатов Инна Петровская, библиотекарь Барсуковской сельской интегрированной библиотеки Наталья Дубовик.

Выступление социального педагога сопровождалось презентацией и видеороликом о правонарушениях в учебных учреждениях. Как правильно вести себя на улице, в школе, в Доме культуры поведала ребятам Инна Петровская. Кроме этого, депутат сделала акцент на том, как важно любить свою Родину, бережно и уважительно относится к старшему поколению и ко всему окружающему. Наталья Дубовик в своем выступлении напомнила ребятам, что книга по-прежнему остается главным источником знаний, и по вопросам прав и обязанностей в библиотеке имеется материал, что и подтвердила выставка книг.

В ходе программы ребята активно отвечали на вопросы викторины, разделившись на три группы. Из трех вариантов ответов ребятам нужно было выбрать правильный и пояснить свой выбор. Также в исполнении участниц кружка художественного чтения «Вдохновение» Екатерины Кулагиной и Вероники Пустовит прозвучали стихи на тему «Права и обязанности». А участницы студии эстрадной песни «Карусель» исполнили песню «Да-да».

Завершилось мероприятие увлекательной игрой «Дорожка из ножек и ладошек». Все желающие попробовали пройти «дорожку», не сбиваясь и без ошибок. Ведущая программы Кристина Мытько пожелала ребятам вести здоровый образ жизни, слушаться старших и уважать родителей и педагогов, помнить о своих правах и обязанностях и не переступать запретную черту. Ведь только так — соблюдая эти не сложные правила — каждый из нас может стать достойным гражданином своей страны.

Кристина МЫТЬКО, заведующий Барсуковским СДК.

На снимках: моменты тематической программы

Фото из архива учреждения культуры.



