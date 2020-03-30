В рамках районного конкурса тематических программ «Права и обязанности», направленного на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, Зеленоборский дом культуры совместно с библиотекой подготовили для младших школьников игровую программу «Дорожная азбука. Экзамен для пешехода».

Ответственное отношение к закону, к осмыслению своих действий, а также к пониманию того, что неправильные поступки влекут за собой наказание, необходимо формировать у детей с раннего возраста. И отношение к правилам дорожного движения – не исключение, ведь каждый человек является участником дорожного движения, будь то водитель, пассажир или даже пешеход.

В качестве разминки ребятам предложили разгадать загадки о различных видах спецтранспорта. Легко справились дети и с вопросами о дороге, светофоре. Ответы и комментарии учеников сопровождались демонстрацией фотографий участков проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных переходов, снятых на территории родного посёлка. Весело обсудили ребята неправильное поведение двух друзей, которые совершали поездку в автобусе. Затем школьники разделились на две команды. Им было предложено собрать паззлы с дорожными знаками. И хотя задание выполнялось на скорость, но победила, конечно, дружба.

После игровой части программы библиотекарь Т.Гусева рассказала ученикам о Кодексе об административных правонарушениях, который действует в нашей стране, где есть специальная статья 18, которая так и называется « Нарушение Правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения». Ребята очень внимательно выслушали информацию об ответственности за нарушение правил дорожного.

Организаторы мероприятия надеются, что эта игровая программа поможет детям усвоить простое правило: все законы нужно соблюдать.

В заключение всем участникам встречи были вручены буклеты «Правила для юного пешехода» и сладкие призы от спонсора – компании «Онега».

Т.Аноп

На снимке: Школьники собирают паззлы с дорожными знаками.

Фото из архива библиотеки.