Несмотря на принимаемые профилактические меры, в криминальных сводках встречаются случаи мошенничества в интернете.

Как рассказал старший оперуполномоченный ОУР Смолевичского РОВД капитан милиции Илья Гущанский (на фото), участились случаи мошенничества в сфере банковских услуг.

– Преступник, якобы от имени представителя банка звонит гражданину и сообщает, что злоумышленник пытается снять деньги с его счета. Для предотвращения этого он просит назвать номер банковской карты пользователя и цифры, расположенные на обратной стороне карты, – рассказывает о преступной схеме Илья Игоревич. – Для пущей убедительности преступник говорит, что вся информация будет записана специальным устройством после звукового сигнала. Затем на номер потерпевшего приходят СМС-сообщения с кодами, которые якобы необходимо сообщить для отмены операции снятия денежных средств.

Как правило, такие звонки осуществляются с абонентских номеров операторов сотовой связи, которые зарегистрированы на территории Республики Беларусь. А злоумышленники тем временем используют программу номера и при этом находятся на территории других государств. После того, как потерпевший сообщает идентификационные данные банковской карты, осуществляется несанкционированный доступ к его счету и снимаются денежные средства.

– Наиболее распространенным способом совершения указанных преступлений остается завладение денежными средствами потерпевших, поступающими в счет оплаты товаров и различных услуг (сдача квартир в наем, покупка товаров, написание курсовых рпабот и т.п.), предложение о реализации которых размещено в интернете, – отметил Илья Гущанский.

Также в последнее время участились случаи, когда злоумышленники вводят граждан в заблуждение, предлагая получение прибыли на различных игровых платформах. В таком случае потерпевшему якобы для того, чтобы получить прибыль, предлагают оплатить налог или комиссию. Соответственно, после произведенной оплаты денежные средства потерпевшему не поступают, а мошенники под предлогом того, что счета компании арестованы и для их получения требуются дополнительные средства, продолжают выманивать деньги.

– По прежнему распространены факты преступлений с поступающими просьбами о переводе денег от родственников, друзей и знакомых, чьи страницы в социальных сетях подверглись несанкционированному доступу, – отметил Илья Гущанский. – Популярным видом преступлений в интернете остается вымогательство, когда потерпевшие с использованием мобильных устройств или компьютеров выходят в интернет, посещают странички с соцсети «ВКонтакте» или международные сервисы знакомств, где знакомятся с девушками. Такие знакомства происходят оп инициативе девушки: она может первой прислать сообщение, оценить профиль в соцсети, после чего потерпевший начинает с ней общаться. После непродолжительного общения на вышеуказанных площадках от девушек приходит предложение продолжить общение в интернет-мессенджере «Скайп». Далее девушка предлагает молодому человеку заняться «виртингом» – различные эротические действия перед веб-камерами смотрящих друг на друга лиц. В процессе «виртинга» видиотрансляция обрывается и потерпевшим поступают текстовые сообщения, в которых неизвестное лицо сообщает, что все действия потерпевшего сохранены на видео, а после этого начинается шантаж.

Правоохранители напоминают: чтобы не стать жертвой преступников, не доверяйте незнакомым людям и избегайте общения с подозрительными собеседниками, а также не предоставляйте доступ к своим аккаунтам и персональным данным неизвестным лицам; не храните конфиденциальную информацию в свободном доступе; при получении о просьбе перевести деньги, перепроверьте данную информацию, позвонив своему знакомому, от которого пришло сообщение; если вам звонят якобы из банка, не предоставляйте конфиденциальную информацию, а сами связывайтесь с работниками банка. Не теряйте бдительность.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.