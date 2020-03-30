Залипательно: 5 видео с распаковками дорогих сумок - от Dior до Gucci

Источник материала: ОНТ

Покупка брендовой сумки в жизни каждой девушки— это не просто грандиозная трата денег, а настоящее и долгожданное событие, праздник, который начинается уже с распаковки. К слову, маркетинговые отделы люксовых брендов всегда следят за тем, чтобы процесс анбоксинга был покруче Рождества: коробка, бантик, открытка. Даже маленькие детали должны вызывать неподдельные эмоции.

Предлагаем вам насладиться процессом их распаковки, не потратив ни копейки.

Chanel

Louis Vuitton

Dior

Gucci

Saint Laurent

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