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Залипательно: 5 видео с распаковками дорогих сумок - от Dior до Gucci
Источник материала: ОНТ
Покупка брендовой сумки в жизни каждой девушки— это не просто грандиозная трата денег, а настоящее и долгожданное событие, праздник, который начинается уже с распаковки. К слову, маркетинговые отделы люксовых брендов всегда следят за тем, чтобы процесс анбоксинга был покруче Рождества: коробка, бантик, открытка. Даже маленькие детали должны вызывать неподдельные эмоции.
Предлагаем вам насладиться процессом их распаковки, не потратив ни копейки.
Chanel
Louis Vuitton
Dior
Gucci
Saint Laurent
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Покупка брендовой сумки в жизни каждой девушки— это не просто грандиозная трата денег, а настоящее и долгожданное событие, праздник, который начинается уже с...
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