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В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?

30.03.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское швейное предприятие Lavela в марте 2020 года начало производство дизайнерских текстильных масок CALM MASK. Компания поддерживает мировой тренд – сегодня крупнейшие концерны - владельцы брендов Prada, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, H&M, Zara, Massimo Dutti, Bershka и другие выпускают на своих фабриках востребованные во время пандемии маски, перчатки, халаты.

В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?

CALM MASK – наша реакция на последние события в мире, от которых мы не могли остаться в стороне. Создавая маски, мы стремимся к позитиву и спокойному отношению к происходящему. CALM MASK - это не только стильный аксессуар, но и вклад в безопасность.

Многие люди покупают одноразовые маски, в том числе и медицинские, и не пользуются ими, ожидая момента, когда почувствуют в этом необходимость. Ведь, спустя несколько часов, ее придётся выкинуть, а можно не одеть и сэкономить.

В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?
 В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?

Кто-то стесняется: используя маску, ты либо боишься заразиться сам – никто не хочет выглядеть трусом в глазах окружающих, либо опасаешься заразить тех, кто рядом с тобой, но и заразным считать себя до появления симптомов тоже не выглядит привлекательно. Поэтому, не редко можно услышать о том, что маски не защищают, что их использование не целесообразно и т.п.

На самом деле правы те, кто считает, что гарантии от распространения вируса маска не дает - это действительно так. Вирус может попасть на слизистую поверхность глаз и стать причиной заболевания. Но даже без оценки вирусной проницаемости маски, бесспорно, что вероятность заражения в результате вдыхания вируса с потоком воздуха резко снижается при использовании маски за счет того, что вдыхаемый воздух находится в непосредственной близости от дыхательных путей.

В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?

Мытье рук уменьшает риск попадания вируса на слизистые поверхности, а ношение маски препятствует прикосновению к губам и носу, которое мы часто делаем, сами того не замечая. Кроме этого, ношение маски позволяет защитить окружающих в период первых недель после заражения, когда, считая себя здоровым, человек уже является переносчиком вируса и опасен для окружающих.

Наши маски сделаны из двухслойного натурального хлопка, их можно стирать и многократно использовать, не создавая лишнего мусора. Дизайн их лаконичен: производитель решил не добавлять декоративные элементы и детали, сделав ставку на функциональность и удобство в использовании.

Разработанные модели доступны в трех размерах, а за счет эластичных резинок каждую маску можно дополнительно регулировать под себя.

В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?
 В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?

Стоимость маски при покупке партии от 200 ед. – от 3,5 руб. с НДС. Каждая маска имеет индивидуальную упаковку. Возможно дополнительное нанесение вышивки, ярлыка или текстильной печати для брендирования этого защитного аксессуара.

В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?

Для массового спроса разработан бюджетный вариант – от 1,5 руб. с НДС.

В Бресте известная компания начала пошив защитных масок. Почём и какие они?

Первую партию CALM MASK мы изготовили для сотрудников предприятия, их друзей и близких. Вторую бесплатно получили сотрудники Территориального центра обслуживания населения Московского района г. Бреста. Более ста масок помогут защитить от распространения заболеваний нянь, сиделок для пожилых людей и инвалидов, социальных работников, осуществляющих прием граждан и уход за гражданами, полностью утратившими способность к самообслуживанию, доставку на дом продуктов питания одиноким пенсионерам и инвалидам.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестское швейное предприятие Lavela в марте 2020 года начало производство дизайнерских текстильных масок CALM MASK. Компания поддерживает мировой тренд – сегодня...
 
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