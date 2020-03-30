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В Могилеве VW при развороте не пропустил Renault: один человек погиб, один в больнице

30.03.2020 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла утром 30 марта в Могилеве, сообщили в областной ГАИ.


Установлено, что 80-летний водитель Volkswagen Golf ехал по улице Первомайской со стороны улицы Тимирязевской в направлении улицы Вокзальной. В районе дома № 93 при развороте из первой полосы он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Renault.

В результате ДТП водитель и 69-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу, где мужчина позже умер.

В ГАИ отметили, что водитель и пассажирка ремнями безопасности пристегнуты не были.

 
Теги: Могилев
 
 
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В ГАИ отметили, что водитель и пассажирка ремнями безопасности пристегнуты не были.
 
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