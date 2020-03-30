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В Беларуси разработают план наращивания экспорта продукции деревообработки в ЕС

30.03.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

МИД, белорусские диппредставительства и концерн "Беллесбумпром" разработают план совместных действий по наращиванию экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли в ЕС. Такая договоренность достигнута по итогам видеоконференции с участием белорусских производителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

В Беларуси разработают план наращивания экспорта продукции деревообработки в ЕС

"Самый лучший экспорт - это тот, который базируется на собственном сырье. А в Беларуси собственного сырья хватает. Премиальные для нас рынки сбыта сосредоточены в ЕС, и белорусские лесоматериалы пользуются спросом", - отметил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

На видеоконференции проанализирована структура белорусского экспорта в ЕС продукции деревообрабатывающей отрасли, выявлены наиболее востребованные товарные позиции, определена роль тарифных и нетарифных барьеров.

В мероприятии приняли участие представители концерна "Беллесбумпром", Республиканской лесопромышленной ассоциации, Белорусской лесной компании, Банка развития, "Витебскдрева", Шкловского завода газетной бумаги и других белорусских производителей. На вопросы участников отвечали советник посольства Беларуси в Бельгии, советник постоянного представительства Беларуси при ЕС Кирилл Петровский, а также эксперты Национального центра маркетинга МИД.

 
 
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  МИД, белорусские диппредставительства и концерн "Беллесбумпром" разработают план совместных действий по наращиванию экспорта продукции деревообрабатывающей...
 
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