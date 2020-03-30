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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Китае
Источник материала: ОНТ
В результате схода нескольких вагонов поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу, один человек погиб, 127 получили ранения, пишет агентство «Синьхуа».
Инцидент произошел утром 30 марта в центральном Китае — вагоны сошли с рельсов из-за оползней, вызванных продолжительными дождями.
После схода с рельсов некоторые вагоны загорелись. Прибывшие спасатели оперативно потушили возгорание. Пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
Из-за аварии изменить маршруты пришлось 31 поезду.
Фото: Синьхуа
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В результате схода нескольких вагонов поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу, один человек погиб, 127 получили ранения, пишет агентство «Синьхуа». Инцидент...
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