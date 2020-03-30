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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Китае

30.03.2020 17:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Китае

В результате схода нескольких вагонов поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу,  один человек погиб, 127 получили ранения, пишет агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел утром 30 марта в центральном Китае — вагоны сошли с рельсов из-за оползней, вызванных продолжительными дождями. 

После схода с рельсов некоторые вагоны загорелись. Прибывшие спасатели оперативно потушили возгорание. Пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Из-за аварии изменить маршруты пришлось 31 поезду. 

Фото: Синьхуа

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В результате схода нескольких вагонов поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу,  один человек погиб, 127 получили ранения, пишет агентство «Синьхуа». Инцидент...
 
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