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Количество природоохранных нарушений в Витебской области снижается

30.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Количество природоохранных нарушений в Витебской области снижается
В Витебской области наметилась тенденция сокращения нарушений природоохранного законодательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Положительная динамика за последние пять лет ежегодно составляет минус 3-5% в целом, варьируясь по разным направлениям. Например, за 2019 год по сравнению с предыдущим на 37% уменьшилось количество нарушений, связанных с самовольным пользованием недрами, на 18% — требований по охране земель, на 12% снизилось число нарушений по загрязнению поверхности водных объектов, на 15% — по нарушению режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов. Есть подвижки по другим направлениям.

Вместе с тем количество нарушений, связанных с обращением с отходами, осталось практически на том же уровне, и по-прежнему такие нарушения являются наиболее распространенными. Так, за 2019 год в общей структуре нарушений на их долю пришлось 35%. Есть ряд проблем, решение которых актуально и в этом году. Например, это обращение с коммунальными отходами, сбор и удаление которых с территорий населенных пунктов должны осуществляться в соответствии с утвержденными схемами. Их несоблюдение приводит к образованию несанкционированных свалок: в 2019 году по сравнению с 2018-м количество свалок в области увеличилось на 65%. При этом анализ схем обращения с коммунальными отходами показал, что во многих из них отсутствуют сведения о конкретных днях и промежутках времени вывоза.

Всего за 2019 год природоохранные службы области выявили более 10 тыс. нарушений. К административной ответственности привлечено 973 должностных и юридических лица на сумму Br243 тыс. В результате координационной работы удалось устранить 96% нарушений.

БЕЛТА

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области наметилась тенденция сокращения нарушений природоохранного законодательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете...
 
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