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Друзья всё ещё посмеиваются. Женщина использовала крем для загара и стала зелёной

30.03.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина воспользовалась старым кремом для искусственного загара и приобрела ярко-зелёный оттенок. 

Как сообщает Daily Mail, 35-летняя британка Дженни Коулман находилась дома и захотела воспользоваться искусственным загаром. По словам Дженни, она не посмотрела, какую бутылку взяла и нанесла содержимое на кожу. 

Друзья всё ещё посмеиваются. Женщина использовала крем для загара и стала зелёной
Фото: facebook.com / Jenni Coleman 

Через какое-то время дети Коулман сказали маме, что она выглядит немного зеленоватой. Женщина и сама так подумала, но решила, что в этом нет никакой проблемы. Британка легла спать, а когда проснулась – не могла поверить своим глазам. 

Дженни была полностью зелёной. Увидев своё отражение, Коулман была поражена и испугана, однако она быстро поняла, что дело в искусственном загаре. Женщина сфотографировалась и отправила снимок друзьям и родственникам. 

Друзья всё ещё посмеиваются. Женщина использовала крем для загара и стала зелёной
Фото: Kennedy News and Media 

Знакомые Дженни посмеялись, а затем начали сравнивать её со злой колдуньей из «Волшебника страны Оз». Сестра британки даже пошутила, что теперь у Коулман даже нос как у ведьмы – потому что кажется больше. 

После случившегося женщина не выходила из дома и приложила немало усилий, чтобы вернуть себе естественный цвет. Хотя сейчас Дженни уже давно избавилась от зелёного оттенка, друзья продолжают иногда над ней подшучивать. 

Друзья всё ещё посмеиваются. Женщина использовала крем для загара и стала зелёной
Фото: facebook.com / Jenni Coleman 

Недавно мы рассказывали о женщине, которая нанесла на лицо чёрную маску, а потом пошла к сыну и мужу.

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Люди в материале: Дженни Коулман, Jenni Coleman

 
 
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Женщина воспользовалась старым кремом для искусственного загара и приобрела ярко-зелёный оттенок.  Как сообщает Daily Mail, 35-летняя британка Дженни Коулман...
 
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