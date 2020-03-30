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Минюст приостановил действие лицензии минского агентства недвижимости
Источник материала: Tut.by
Министерство юстиции приостановило действие лицензии на оказание риелторских услуг агентству недвижимости «Готовые решения». Об этом
В феврале 2020 года ООО «Готовые решения» уже было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, предъявляемых к риелторской организации при оказании услуг. Среди нарушений — нарушение порядка оформления и регистрации договоров на оказание риелторских услуг, заключаемых с обратившимися за помощью в найме жилья.
Агентству «Готовые решения» тогда предоставили срок для устранения выявленных нарушений. Но нарушения устранены не были.
Поэтому 26 марта Минюст приостановил действие лицензии ООО «Готовые решения» с 30 марта 2020 года по 30 мая 2020 года. В этот период агентство не имеет права осуществлять риелторскую деятельность.
Для расторжения заключенных с ООО «Готовые решения» договоров следует обращаться в эту организацию, сообщает Министерство юстиции.
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Действие лицензии приостановили на два месяца.
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