Минюст приостановил действие лицензии минского агентства недвижимости

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции приостановило действие лицензии на оказание риелторских услуг агентству недвижимости «Готовые решения». Об этом сообщается на сайте ведомства.





В феврале 2020 года ООО «Готовые решения» уже было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, предъявляемых к риелторской организации при оказании услуг. Среди нарушений — нарушение порядка оформления и регистрации договоров на оказание риелторских услуг, заключаемых с обратившимися за помощью в найме жилья.

Агентству «Готовые решения» тогда предоставили срок для устранения выявленных нарушений. Но нарушения устранены не были.

Поэтому 26 марта Минюст приостановил действие лицензии ООО «Готовые решения» с 30 марта 2020 года по 30 мая 2020 года. В этот период агентство не имеет права осуществлять риелторскую деятельность.

Для расторжения заключенных с ООО «Готовые решения» договоров следует обращаться в эту организацию, сообщает Министерство юстиции.