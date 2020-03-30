ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минюст приостановил действие лицензии минского агентства недвижимости

30.03.2020 17:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции приостановило действие лицензии на оказание риелторских услуг агентству недвижимости «Готовые решения». Об этом сообщается на сайте ведомства.


В феврале 2020 года ООО «Готовые решения» уже было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, предъявляемых к риелторской организации при оказании услуг. Среди нарушений — нарушение порядка оформления и регистрации договоров на оказание риелторских услуг, заключаемых с обратившимися за помощью в найме жилья.

Агентству «Готовые решения» тогда предоставили срок для устранения выявленных нарушений. Но нарушения устранены не были.

Поэтому 26 марта Минюст приостановил действие лицензии ООО «Готовые решения» с 30 марта 2020 года по 30 мая 2020 года. В этот период агентство не имеет права осуществлять риелторскую деятельность.

Для расторжения заключенных с ООО «Готовые решения» договоров следует обращаться в эту организацию, сообщает Министерство юстиции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Количество природоохранных нарушений в Витебской области снижается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика