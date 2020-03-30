Определен лучший игрок второго тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» определила лучшего игрока второго тура чемпионата страны.

Им стал нападающий мозырской «Славии» Никита Мельников. В победном матче против БАТЭ он здорово проявил себя в атаке, оформив голевой дубль. Поединок, напомним, завершился со счётом 2:1 в пользу «Славии». Любопытно, что за весь прошлый сезон Никита Мельников забил лишь два мяча.

В первом туре лучшим игроком был признан нападающий «Энергетика» Джасурбек Яхшибоев, который также отметился дублем в ворота борисовчан.

Фото: vk.com/fcslaviaby

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