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Определен лучший игрок второго тура чемпионата Беларуси по футболу

30.03.2020 17:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определен лучший игрок второго тура чемпионата Беларуси по футболу

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» определила лучшего игрока второго тура чемпионата страны.

Им стал нападающий мозырской «Славии» Никита Мельников. В победном матче против БАТЭ он здорово проявил себя в атаке, оформив голевой дубль. Поединок, напомним, завершился со счётом 2:1 в пользу «Славии». Любопытно, что за весь прошлый сезон Никита Мельников забил лишь два мяча.  

В первом туре лучшим игроком был признан нападающий «Энергетика» Джасурбек Яхшибоев, который также отметился дублем в ворота борисовчан.

Фото: vk.com/fcslaviaby

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Ассоциация «Белорусская федерация футбола» определила лучшего игрока второго тура чемпионата страны. Им стал нападающий мозырской «Славии» Никита Мельников. В...
 
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