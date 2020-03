Девушки постят фото фигуры до и после, но не похудения, а наоборот

Источник материала: Tut.by

В твиттере стал популярным тред от девушки, которая предложила обитательницам соцсети показать свое фото до и после набора веса. На призыв откликнулись десятки женщин, показывающих, как с возрастом поменялись их фигуры, передает medialeaks.

Пользователи соцсетей любят посты «до и после», например, нанесения макияжа, избавления от зависимости, а особое место занимают снимки с трансформацией благодаря похудению. Но инстамодель из США размера плюс Тэйлер Рэйн поступила иначе и показала в твиттере, как поменялась вследствие набора килограммов.