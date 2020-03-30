ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Девушки постят фото фигуры до и после, но не похудения, а наоборот

30.03.2020 17:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В твиттере стал популярным тред от девушки, которая предложила обитательницам соцсети показать свое фото до и после набора веса. На призыв откликнулись десятки женщин, показывающих, как с возрастом поменялись их фигуры, передает medialeaks.

Пользователи соцсетей любят посты «до и после», например, нанесения макияжа, избавления от зависимости, а особое место занимают снимки с трансформацией благодаря похудению. Но инстамодель из США размера плюс Тэйлер Рэйн поступила иначе и показала в твиттере, как поменялась вследствие набора килограммов.

Рэйн попросила в комментариях не публиковать кадры с похудением, объяснив, что создала пост и для себя, и для девушек, которые не уверены в себе из-за набора веса. А также заверила: по ее личному мнению, быть более крупным вовсе не значит получить новые проблемы со здоровьем.

— Это не тред о потере веса. Я опубликовала это, потому что когда (ненамеренно) набрала вес, у меня были проблемы с уверенностью в себе. Мне было бы приятно, если бы вы все перестали постить фото с похудением. Я здесь, чтобы показать свою любовь моим девочкам, которые набрали вес и теперь не понимают, как им любить себя, — написала она.

В комментариях немало людей похвалили и задумку девушки, и ее внешний вид. По мнению многих откликнувшихся, американка выглядит прекрасно на обоих снимках. А между тем другие пользовательницы соцсети подхватили тред и принялись постить свои кадры. Многие женщины приводили старые и новые цифры на весах, и кто-то набрал порядка 10−15 килограммов.

Новости дня
Новости разные
 
Определен лучший игрок второго тура чемпионата Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика