Девушки постят фото фигуры до и после, но не похудения, а наоборот

Источник материала: Tut.by

В твиттере стал популярным тред от девушки, которая предложила обитательницам соцсети показать свое фото до и после набора веса. На призыв откликнулись десятки женщин, показывающих, как с возрастом поменялись их фигуры, передает medialeaks.

Пользователи соцсетей любят посты «до и после», например, нанесения макияжа, избавления от зависимости, а особое место занимают снимки с трансформацией благодаря похудению. Но инстамодель из США размера плюс Тэйлер Рэйн поступила иначе и показала в твиттере, как поменялась вследствие набора килограммов.

Grown woman weight thread? 130➡️230 drop your pics!

(Reposting this thread because ppl were mad I deleted it lol) pic.twitter.com/6RBFJh9ux5 — Tay (@tayyrainn) March 26, 2020

Рэйн попросила в комментариях не публиковать кадры с похудением, объяснив, что создала пост и для себя, и для девушек, которые не уверены в себе из-за набора веса. А также заверила: по ее личному мнению, быть более крупным вовсе не значит получить новые проблемы со здоровьем.

— Это не тред о потере веса. Я опубликовала это, потому что когда (ненамеренно) набрала вес, у меня были проблемы с уверенностью в себе. Мне было бы приятно, если бы вы все перестали постить фото с похудением. Я здесь, чтобы показать свою любовь моим девочкам, которые набрали вес и теперь не понимают, как им любить себя, — написала она.

В комментариях немало людей похвалили и задумку девушки, и ее внешний вид. По мнению многих откликнувшихся, американка выглядит прекрасно на обоих снимках. А между тем другие пользовательницы соцсети подхватили тред и принялись постить свои кадры. Многие женщины приводили старые и новые цифры на весах, и кто-то набрал порядка 10−15 килограммов.