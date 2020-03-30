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Андрей Костицын: «Брат сделал повторную операцию, теперь восстанавливается, проходит курс лечения»
Источник материала: Партизан
Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Костицын рассказал
– Смотрите финал экстралиги?
– Если честно, не смотрю.
– Почему?
– Хочется больше времени провести с семьей. Понимаете, выезды, тренировки... Мало времени. Если есть такая возможность, то хочется уделить им внимание.
– Как дела у Сергея Костицына?
– Он сделал повторную операцию, теперь восстанавливается, проходит курс лечения. Посмотрим, как будет себя чувствовать.
– Может ли он помочь на квалификации к Олимпийским играм?
– Все зависит от него. Например, как будет восстанавливаться, когда даст нагрузку, — сказал Костицын-старший.
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Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Костицын рассказал «Прессболу», что не смотрит финальную серию первенства страны.
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