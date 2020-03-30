Андрей Костицын: «Брат сделал повторную операцию, теперь восстанавливается, проходит курс лечения»





– Смотрите финал экстралиги?





– Если честно, не смотрю.





– Почему?





– Хочется больше времени провести с семьей. Понимаете, выезды, тренировки... Мало времени. Если есть такая возможность, то хочется уделить им внимание.





– Как дела у Сергея Костицына?





– Он сделал повторную операцию, теперь восстанавливается, проходит курс лечения. Посмотрим, как будет себя чувствовать.





– Может ли он помочь на квалификации к Олимпийским играм?





– Все зависит от него. Например, как будет восстанавливаться, когда даст нагрузку, — сказал Костицын-старший.