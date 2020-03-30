ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Андрей Костицын: «Брат сделал повторную операцию, теперь восстанавливается, проходит курс лечения»

30.03.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Костицын рассказал «Прессболу», что не смотрит финальную серию первенства страны.


– Смотрите финал экстралиги?

– Если честно, не смотрю.

– Почему?

– Хочется больше времени провести с семьей. Понимаете, выезды, тренировки... Мало времени. Если есть такая возможность, то хочется уделить им внимание.

– Как дела у Сергея Костицына?

– Он сделал повторную операцию, теперь восстанавливается, проходит курс лечения. Посмотрим, как будет себя чувствовать.

– Может ли он помочь на квалификации к Олимпийским играм?

– Все зависит от него. Например, как будет восстанавливаться, когда даст нагрузку, — сказал Костицын-старший.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Костицын рассказал «Прессболу», что не смотрит финальную серию первенства страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушки постят фото фигуры до и после, но не похудения, а наоборот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика