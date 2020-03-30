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В Минске бетономешалка влетела в микроавтобус, в котором ехали четверо детей
Источник материала: Tut.by
Водитель грузовика устроил серьезную аварию на Партизанском проспекте в Минске. Об этом
Происшествие случилось днем 30 марта. По предварительной информации, 31-летний водитель КамАЗа ехал по проспекту со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Жилуновича в первой полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора ГАЗ. После этого грузовик выехал за пределы дороги.
В микроавтобусе в детских удерживающих устройствах ехали четверо несовершеннолетних пассажиров. В результате ДТП 5-летний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра.
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В результате ДТП 5-летний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра.
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