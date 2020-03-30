В Минске бетономешалка влетела в микроавтобус, в котором ехали четверо детей

Источник материала: Tut.by

Водитель грузовика устроил серьезную аварию на Партизанском проспекте в Минске. Об этом сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось днем 30 марта. По предварительной информации, 31-летний водитель КамАЗа ехал по проспекту со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Жилуновича в первой полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора ГАЗ. После этого грузовик выехал за пределы дороги.



Фото: ГАИ

В микроавтобусе в детских удерживающих устройствах ехали четверо несовершеннолетних пассажиров. В результате ДТП 5-летний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра.