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В Минске бетономешалка влетела в микроавтобус, в котором ехали четверо детей

30.03.2020 18:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель грузовика устроил серьезную аварию на Партизанском проспекте в Минске. Об этом сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось днем 30 марта. По предварительной информации, 31-летний водитель КамАЗа ехал по проспекту со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Жилуновича в первой полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора ГАЗ. После этого грузовик выехал за пределы дороги.


Фото: ГАИ

В микроавтобусе в детских удерживающих устройствах ехали четверо несовершеннолетних пассажиров. В результате ДТП 5-летний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП 5-летний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра.
 
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