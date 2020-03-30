ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 22 тыс. белорусских семей улучшили жилищные условия в 2019 году

30.03.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 22 тыс. белорусских семей улучшили жилищные условия в 2019 году

В Беларуси за 2019 год получили квартиры и улучшили жилищные условия 22,5 тыс. семей, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Среди них 6,6 тыс. молодых и 7,8 тыс. многодетных семей, 2,3 тыс. граждан или семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2019 года состояло 649,2 тыс. семей, что на 14,6 тыс. меньше, чем на конец 2018-го. В городах и поселках городского типа их количество уменьшилось на 14 тыс., в сельских населенных пунктах - на 0,6 тыс.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за 2019 год получили квартиры и улучшили жилищные условия 22,5 тыс. семей, сообщили в Национальном статистическом комитете. Среди них 6,6 тыс. молодых и 7,8 тыс....
 
Новости дня
Новости разные
 
Мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды на 31 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика