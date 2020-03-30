Более 22 тыс. белорусских семей улучшили жилищные условия в 2019 году

Источник материала: ОНТ

В Беларуси за 2019 год получили квартиры и улучшили жилищные условия 22,5 тыс. семей, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Среди них 6,6 тыс. молодых и 7,8 тыс. многодетных семей, 2,3 тыс. граждан или семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2019 года состояло 649,2 тыс. семей, что на 14,6 тыс. меньше, чем на конец 2018-го. В городах и поселках городского типа их количество уменьшилось на 14 тыс., в сельских населенных пунктах - на 0,6 тыс.

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