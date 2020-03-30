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Аналитик: Битва за нефть между Беларусью и Россией еще не закончена

30.03.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление белорусского премьер-министра оказалось фальстартом.

Аналитик: Битва за нефть между Беларусью и Россией еще не закончена
На минувшей неделе Сергей Румас сообщил, что после трех месяцев споров правительства Беларуси и России договорились о поставках нефти – в нашу страну они начнут осуществляться без выплат премий российским компаниям.

Премьер-министр уточнил, что «из этой премии 11,7 доллара 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией 4,7 доллара». Эти 4,7 доллара будут урегулированы «межбюджетными расчетами – правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя».

Но через несколько дней стало известно, что начало поставок в апреле под угрозой срыва, т.к. соглашения с «Белнефтехимом» из-за сохраняющихся разногласий не подписаны. Об этом Reuters рассказали четыре источника в отрасли.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: можно ли уже говорить о победителе в «нефтяной войне»?

«Стороны договорились только по мнению нашего премьер-министра»


Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии UDF.BY отметил, что с уверенностью говорить об итогах переговоров между Минском и Москвой нельзя.

Аналитик: на самом деле битва за нефть между Беларусью и Россией еще не закончена

«Мы наблюдаем интересную ситуацию, которая продолжается с декабря прошлого года. Когда начались переговоры о продлении контактов по поставкам нефти, стороны встречались и на уровне министерств, и на уровне правительств, и на уровне президентов. И едва ли не каждая такая встреча заканчивалась тем, что стороны очень по-разному трактовали итоги переговоров. 

На самом деле сейчас предельно сложно комментировать новость о том, что Беларусь и Россия договорились. Они договорились по мнению нашего премьер-министра и руководства «Белнефтехима»», – сказал Иосуб.

Аналитик обратил внимание: заместитель министра финансов России Алексей Сазанов уже после заявления Румаса сказал журналистам, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет.

«То есть не очень понятно, о чем на самом деле договорились, а что еще нужно обсуждать. Мнения двух сторон в очередной раз расходятся. Насколько я понимаю, каких-то практических последствий в виде контрактов на сегодня нет. Поэтому обсуждать, кто победил, а кто проиграл в «нефтяной войне», еще рано. На самом деле битва за нефть еще не окончена», – отметил Иосуб.



«Нужно садиться с Россией за стол переговоров и обсуждать стоимость газа»


Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что не может дать однозначного ответа на вопрос о победителе в нефтяном споре.

«Сторонам нужно переходить в режим нормальных отношений, принятых в международной торговле. Что значит «с премией», «без премии?» Есть мировая цена – по ней и нужно покупать. Поэтому нужно воспользоваться моментом и отделить окончательно и бесповоротно бизнес от политики. Пусть этим вопросом занимаются те ребята, которые работают в сфере нефти и нефтепродуктами», – призвал Романчук.

Но, по его мнению, официальный Минск может считаться проигравшим, т.к. политизировал вопрос поставок нефти.

«Но в случае если правительство и «Белнефтехим» как посредники учтут новые низкие цены на сырье и нефтепродукты, то белорусские потребители могут выиграть. Если снизятся тарифы на ЖКХ и транспорт, то это будет серьезное облегчение для населения и малого бизнеса», – сказал экономист.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса также призвал воспользоваться ситуацией с падением мировых цен на газ: «Нужно садиться с Россией за стол переговоров и обсуждать стоимость».

Напомним, в этом году Беларусь продолжает получать российский газ по цене прошлого года – 127 долларов за тысячу кубометров. Минск до недавнего времени считал, что справедливой была бы цена в 90 долларов за тысячу кубометров.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Заявление белорусского премьер-министра оказалось фальстартом.
 
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