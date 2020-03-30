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Новую производственную площадку по выпуску стеклянной тары построят под Гродно

30.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новую производственную площадку по выпуску стеклянной тары построят под ГродноГродно " width="599" height="363">

ОАО «Гродненский стеклозавод» приступает к реализации крупного инвестиционного проекта.

Реализация данного проекта обусловлена потребностью в увеличении объемов производства, ввиду сложившегося дефицита стеклянной тары на внутриреспубликанском рынке и высокой доле импорта в сегменте стеклянной тары. Кроме того, строительство новой производственной площадки позволит достигнуть таких целей, как внедрение современных технологий, снижение энергоемкости, вынос производства за черту города и удовлетворение спроса на стеклянную тару при прогнозируемом увеличении спроса на стеклянную тару по мере ограничения розлива пива и напитков в ПЭТ-бутылку. На новом производстве представится возможность выпускать цветную бутылку, стандартную и облегченную.
 
Новую производственную площадку по выпуску стеклянной тары построят под Гродно
 
Как сообщили в отделе развития акционерного общества, разработана предпроектная документация по строительству нового производства. Оно будет построено на территории  СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе. Для перспективного гродненского предприятия это будет отдельное масштабное производство, которое будет соответствовать международным стандартам.
 
Создание нового современного производства в Аульсе будет способствовать повышению эффективности переработки вторичных материальных ресурсов в виде отходов из стекла внутри страны, а также повышению потребления электроэнергии от БелАЭС на технологию варки стекломассы.
 
Новую производственную площадку по выпуску стеклянной тары построят под Гродно
 
На новой площадке планируется создать 126  рабочих мест, на которых будут обеспечены занятостью 198 человек. Проектом предполагается внедрение современных ресурсоэнергосберегающих и природоохранных технологий. Многие из них являются инновационными для Республики Беларусь.
 

Реализация проекта начнется в текущем году и планируется к завершению в 2022 году.

 
Новую производственную площадку по выпуску стеклянной тары построят под Гродно
#новости гродно #гродненский стеклозавод
Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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