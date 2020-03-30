Новую производственную площадку по выпуску стеклянной тары построят под Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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ОАО «Гродненский стеклозавод» приступает к реализации крупного инвестиционного проекта.

выпускать цветную бутылку, стандартную и облегченную. Реализация данного проекта обусловлена потребностью в увеличении объемов производства, ввиду сложившегося дефицита стеклянной тары на внутриреспубликанском рынке и высокой доле импорта в сегменте стеклянной тары. Кроме того, строительство новой производственной площадки позволит достигнуть таких целей, как внедрение современных технологий, снижение энергоемкости, вынос производства за черту города и удовлетворение спроса на стеклянную тару при прогнозируемом увеличении спроса на стеклянную тару по мере ограничения розлива пива и напитков в ПЭТ-бутылку. На новом производстве представится возможностьцветную бутылку, стандартную и облегченную.





Как сообщили в отделе развития акционерного общества, разработана предпроектная документация по строительству нового производства. Оно будет построено на территории СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе. Для перспективного гродненского предприятия это будет отдельное масштабное производство, которое будет соответствовать международным стандартам.

Создание нового современного производства в Аульсе будет способствовать повышению эффективности переработки вторичных материальных ресурсов в виде отходов из стекла внутри страны, а также повышению потребления электроэнергии от БелАЭС на технологию варки стекломассы.





На новой площадке планируется создать 126 рабочих мест, на которых будут обеспечены занятостью 198 человек. Проектом предполагается внедрение современных ресурсоэнергосберегающих и природоохранных технологий. Многие из них являются инновационными для Республики Беларусь.

Реализация проекта начнется в текущем году и планируется к завершению в 2022 году.





Николай ШЛЫК https://grodnonews.by/