На границе Казахстана скончался водитель грузовика из Беларуси

Как сообщило агентство, белорусский водитель скончался позавчера, 28 марта.





«Требуется помощь с продуктами и водой. В пустыне без условий: нет воды, продукты на исходе. Позавчера умер наш [белорусский] водитель в своей кабине, еда кончается, вода на исходе», — говорится в сообщении, полученном turkmen.news.





Агентство отмечает: на границе скопилось 79 грузовых автомобилей, которые направлялись в Туркменистан. В основном это фуры с белорусскими и российскими госномерами. Уже около 10 дней фуры не могут пересечь рубеж из-за закрытия КПП туркменской стороной.





Информацию о гибели водителя из Беларуси редакции turkmen.news по телефону подтвердили и на таможенном посту «Темир-баба». О причинах смерти не сообщается. Источник уточнил, что 59 грузовиков остаются на улице, а 20 машин уже прошли оформление, но их все равно в Туркменистан не пропускают.





TUT.BY подтвердили информацию о смерти гражданина Беларуси. В МИД Беларусиподтвердили информацию о смерти гражданина Беларуси.





— Посольство Беларуси в Казахстане курсе данной ситуации и занимается вопросом в контакте с компетентными властями страны пребывания. Что касается причины смерти гражданина Беларуси — сейчас проводится соответствующая проверка компетентными службами Казахстана, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.





По данным источника turkmen.news, на трассе, ведущей от границы в глубь страны, устанавливают палатки для водителей из Беларуси и России для прохождения 14-дневного карантина.



